Qui Casteldebole – Bonifazi e Cambiaso, percorso di qualche giorno

Non è ancora a pieno regime il Bologna che lavora a Casteldebole da lunedì durante questa sosta.

Mancano i nazionali che rientreranno il 5 dicembre e i giocatori presenti al Mondiale (Aebischer e Skorupski) ma tecnico e staff non smettono di incitare la squadra per una ripresa ad alta intensità. Assenti dal gruppo Andrea Cambiaso e Kevin Bonifazi, entrambi alle prese con un infortunio al ginocchio rimediato a inizio novembre. Per il Corriere dello Sport il loro percorso di recupero durerà ancora qualche giorno e al gruppo si sono uniti alcuni ragazzi della Primavera Amey, Pyyhtia, Raimondo e Mazia.