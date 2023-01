Qui Casteldebole – Barrow ritorna in gruppo, differenziato per Soriano

Stamattina Thiago Motta e i suoi ragazzi hanno svolto una seduta di allenamento con possesso palla e tattica. Nel pomeriggio, ci sarà una seduta video per analizzare l' Udinese , in vista della trasferta alla Dacia Arena di domenica.

Come riporta il Bologna sul suo sito ufficiale, Musa Barrow è rientrato regolarmente in gruppo e si è allenato con i compagni. Joshua Zirkzee e Roberto Soriano hanno effettuato un lavoro differenziato: il capitano si aggiunge all'olandese per una contusione al piede sinistro subita lunedì sera contro l'Atalanta. Lorenzo De Silvestri, Kevin Bonifazi e Marko Arnautovic continuano con le terapie per recuperare dai rispettivi infortuni. Tre-quattro mesi di stop per Nicola Bagnolini, dopo che si è sottoposto ad un intervento di stabilizzazione della spalla destra a causa di una lussazione.