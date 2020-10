Qui Casteldebole, Barrow in gruppo

Dopo due giorni di riposo, il Bologna ha ripreso a lavorare al Niccolò Galli di Casteldebole.

Oggi seduta pomeridiana in vista di Bologna-Sassuolo di domenica, ovviamente senza i nazionali. Allenamento atletico, seduta tecnico-tattica con partitella, insieme ad alcuni Primavera. Musa Barrow, che non ha risposto alla chiamata della nazionale per l’infortunio alla caviglia rimediato a Benevento, ha lavorato interamente col gruppo. Terapie per Andrea Poli, Gary Medel e Mitchell Dijks, a riposo Andreas Skov Olsen.