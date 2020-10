Qui Casteldebole, Barrow dovrebbe esserci col Sassuolo

Il Bologna e Sinisa Mihajlovic dovrebbero riuscire a fare affidamento su Musa Barrow contro il Sassuolo alla ripresa del campionato.

L’attaccante gambiano, che è rimasto a Bologna per l’infortunio alla caviglia rimediato a Benevento e non è andato in nazionale, dovrebbe recuperare in tempo per la ripresa del campionato e già nei prossimi giorni potrebbe allenarsi a pieno ritmo col gruppo. La sua presenza, dunque, non sarebbe in dubbio contro il Sassuolo. Una buona notizia per Sinisa Mihajlovic.