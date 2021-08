Gli aggiornamenti dal Galli

Prosegue la preparazione della squadra alle amichevoli di giovedì con un doppio allenamento - comunica il Bfc - esercitazioni tecnico-tattiche al mattino, palestra al pomeriggio per i ragazzi di Mihajlovic. Seduta differenziata per Roberto Soriano e Musa Barrow, lavoro in parte con i compagni per Aaron Hickey e Marko Arnautovic. Andri Baldursson è rientrato in gruppo.