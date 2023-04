Qui Casteldebole – Arna e Cambiaso lavorano ancora a parte

Thiago Motta e si suoi ragazzi sono tornati oggi a Casteldebole per preparare la sfida di venerdì sera al Bentegodi contro l' Hellas Verona . Durante la seduta di allenamento mattutina i rossoblù hanno lavorato a livello atletico e alla fine hanno svolto una partitella a metà campo. Sono rimasti ancora fuori dal gruppo squadra Arnautovic e Cambiaso , che hanno continuato il loro programma personalizzato a parte.

"Dopo il giorno libero la squadra ha ripreso i lavori in vista di #VeronaBFC di venerdì. Per i rossoblù attivazione atletica e partitella a metà campo, con Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic che hanno proseguito il proprio programma differenziato in campo" - la nota ufficiale del Bologna sul proprio sito.