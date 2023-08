Qui Casteldebole – Ancora out Barrow

A due giorni dalla partita di Torino la squadra ha svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete. Tutti in gruppo ad eccezione di Musa Barrow che si è allenato in seduta differenziata.

Il gambiano non sarà della partita domenica e in ogni caso, oltre agli acciacchi patiti da Musa in queste settimane, è sempre più probabile una cessione. Nelle ultime ore si sarebbe mosso il campionato arabo, per esempio. Motta in conferenza stampa, tra l'altro, ha ammesso che Musa non se la sentiva di allenarsi con il gruppo e che forse rientrerà martedì.