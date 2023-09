Qui Casteldebole, ancora fuori Skorupki e Saelemaekers: si spera nel rientro

Dopo l'amichevole con la Reggiana, la squadra ha ripreso oggi ad allenarsi a Casteldebole ad una settimana esatta dal match del Bentegodi contro l'Hellas, ma Thiago Motta è costretto a lavorare a ranghi molto ridotti considerando i nazionali che sono ancora in giro per l'Europa, si è aggiunto Orsolini convocato ieri, e tre giocatori fermi ai box per problemi fisici. Il grosso della preparazione avverrà dunque con l'avvicinarsi del fine settimana e con il rientro dei nazionali, soprattutto Freuler in gol contro il Kosovo, ma ci sarà da verificare la condizione degli infortunati. Anche alla ripresa degli allenamenti sono infatti rimasti fuori Lukasz Skorupski, Alexis Saelemaekers e Giovanni Fabbian: per loro allenamento differenziato. Problema al piede per il portiere, distorsione per il belga e contusione al ginocchio per il match winner contro il Cagliari; per tutti e tre si spera in un rientro in gruppo tra mercoledì e giovedì, in tempo per rendersi disponibili per la quarta giornata di campionato.