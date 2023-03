Qui Casteldebole – Ancora differenziato per Dominguez, stop Bonifazi

Seduta di allenamento mattutina oggi per il Bologna di Thiago Motta. I rossoblù stanno preparando la prossima partita di campionato in programma domenica 2 aprile al Dall'Ara contro l'Udinese. I ragazzi hanno svolto lavoro atletico e una partitella a campo ridotto. Nicolas Dominguez non ha ancora recuperato dall'infortunio e ha proseguito il suo lavoro personalizzato a parte. Kevin Bonifazi non ha preso parte all'allenamento a causa di una lombalgia.