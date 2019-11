Prime buone notizie dall’infermeria di Casteldebole.

Il Bologna ha oggi recuperato Federico Santander, l’attaccante si è regolarmente allenato con il gruppo. Buone nuove anche da Tomiyasu che ha svolto parte della seduta con i compagni. Anche out Dijks e Soriano, per loro terapie, sulla via del recupero Destro, l’attaccante ha svolto lavoro personalizzato. Senza i Nazionali il gruppo rossoblù ha svolto una serie di esercitazioni tecniche e una partitella a metà campo.