In attesa della ripresa degli allenamenti fissata per giovedì, l'attività a Casteldebole riparte domani con la prima di una serie di presentazioni che vedrà coinvolti i nuovi acquisti rossoblù. Per qualcuno bisognerà aspettare la sosta per le nazionali, ma non per Alexis Saelemaekers che verrà presentato domani al Niccolò Galli.