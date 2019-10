Qui Cagliari, out Ceppitelli

Assenza anche in casa Cagliari in vista del match di domani contro il Bologna.

Non ci sarà infatti Luca Ceppitelli, fermato da una fascite plantare. Tra i convocati c’è invece l’ex Federico Mattiello, visto l’anno scorso in rossoblù. Per Maran anche il rientro di Ragatzu.

Questa la lista completa:

1 Rafael

2 Pinna

3 Mattiello

4 Nainggolan

6 Rog

8 Cigarini

9 Cerri

10 Joao Pedro

12 Cacciatore

14 Birsa

15 Klavan

17 Oliva

18 Nandez

19 Pisacane

20 Aresti

21 Ionita

22 Lykogiannis

24 Faragò

26 Ragatzu

27 Deiola

29 Castro

33 Pellegrini

40 Walukiewicz

90 Olsen

99 Simeone