Qui Cagliari, i convocati di Semplici

Questa sera alle ore 20:45 Cagliari e Bologna si affronteranno per la venticinquesima giornata di campionato. Il mister dei sardi, Leonardo Semplici, ha convocato 23 giocatori per questo match. Non ci saranno Lykogiannis, assente per squalifica, e gli infortunati Rog, Sottil e Trimoni. Questo l’elenco completo:

Portieri: Aresti, Cragno, Vicario. Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni. Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, Duncan. Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti.