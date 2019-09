Qui Bologna, ballottaggio Krejci-Mbaye a sinistra

Ancora incerti i tempi di recupero di Mitchell Dijks che sicuramente domani a Genova non ci sarà, ma in casa Bologna non è ancora stato deciso il suo sostituto.

Oggi in conferenza stampa, Emilio De Leo ha lasciato intendere che il turnover a Marassi sarà limitato, ma non ha sciolto i dubbi sulla titolarità di Krejci come terzino sinistro in sostituzione dell’olandese. Ad oggi il ballottaggio è tra lui e Mbaye, che all’occorrenza può giocare anche a sinistra. Considerando dunque le parole di De Leo, la scelta verrà effettuata all’ultimo minuto. Sugli altri reparti è probabile la conferma dei titolari visti con la Roma, con l’unica eccezione rappresentata dal rientro di Palacio al posto di Destro.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Bani, Denswil, Mbaye; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.