Qui Benevento – Ecco chi non ci sarà contro il Bologna

Il Benevento arriverà a Bologna venerdì dopo il pareggio maturato nei minuti finali contro la Sampdoria. La squadra di Inzaghi, dopo un ottimo girone d’andata, non attraversa un grande momento di forma, avendo raccolto solo due punti nelle ultime 5 partite.

L’emergenza infortuni sta rientrando nella squadra campana e, fatta eccezione per Letizia, l’infermeria si è svuotata. Anche Moncini si è aggregato al gruppo questa mattina e nei prossimi giorni si valuterà la sua partenza per Bologna. Il neo acquisto Gaich è disponibile, anche se non ancora al top della condizione. La sua presenza sarà dunque legata a una decisione tecnica, con Pippo Inzaghi che punterà però ancora su Lapadula dal primo minuto in attacco. Assenti per squalifica invece Improta e Ionita.

Fonte-Ottopagine.it