Qui Atalanta, i convocati: out anche Gomez

Evidentemente la botta subito in Ucraina non è stata del tutto smaltita dal Papu Gomez che non figura nell’elenco dei 19 convocati da Gasperini per il Bologna. Attacco dunque in emergenza, non ci sono nemmeno Ilicic e Zapata. Presenti Muriel, Malinovskyi e Barrow.

99 Musa Barrow

21 Timothy Castagne

90 Ebrima Colley

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

95 Pierluigi Gollini

8 Robin Gosens

33 Hans Hateboer

41 Roger Ibañez

18 Ruslan Malinovskyi

5 Andrea Masiello

9 Luis Muriel

6 José Luis Palomino

88 Mario Pašalić

17 Roberto Piccoli

31 Francesco Rossi

57 Marco Sportiello

2 Rafael Toloi