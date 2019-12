Qui Atalanta, Arana attacca: “Mi negano la possibilità di giocare”

Si è visto poco Guilherme Arana in questo inizio di stagione all’Atalanta, e il giocatore ha deciso di aprire il fronte della polemica. Le scelte tecniche di Gasperini, il Bologna affronterà l’Atalanta dopo il Milan, non vanno giù all’esterno che in una intervista all’Estadio Deportivo ha attaccato club e allenatore.

Arana è arrivato all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, ma per il momento vede spesso gli altri giocare: “Sono a disagio – ha affermato – L’allenatore e la società non mi danno la possibilità di dimostrare il mio valore. A questo punto a gennaio valuterò le offerte, parlerò con i miei procuratori perché non possiamo sbagliare”.