Qui amichevoli – Info biglietti Bologna-Feralpi Salò e Borussia Dortmund-Bologna

Le informazioni sulle amichevoli di Pinzolo e Altach

La vendita dei biglietti per l’amichevole Bologna-Feralpi Salò in programma sabato 24/7 alle 16:30 al campo Pineta di Pinzolo sarà a breve aperta online al link indicato sul sito ufficiale del Bologna. L'acquisto online del tagliando per l'ingresso allo stadio è obbligatorio perché il giorno della partita a Pinzolo non ci saranno biglietti in vendita.