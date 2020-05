Quarantena, decide il Cts: la Figc si adeguerà

Uno dei temi più caldi dell’ultimo protocollo sanitario riguarda la quarantena e i ritiri. Rimane infatti da capire come una squadra si comporterà in caso di un giocatore o di un membro dello staff positivo (cosa con cui sperano di non aver a che fare a Bologna in queste ore). Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, però, sono piuttosto chiare e inderogabili.

Come riporta infatti il “Corriere dello Sport”, la Figc ha capito che il Cts non ha nessuna intenzione di trattare la presente questione: in caso di una nuova positività, è troppo importante isolare l’intera squadra per due settimane, permettendo così ai compagni di squadra – grazie anche ai molteplici tamponi – di proseguire l’attività. Il Governo dunque non fa sconti: la Federazione si adeguerà al protocollo.

Fonte: “Tuttomercatoweb”