Prove tattiche a Pinzolo: novità per Medel e Tomiyasu

Sinisa Mihajlovic non ha sciolto i suoi dubbi legati al ruolo di Takehiro Tomiyasu e Gary Medel in vista della prossima stagione. Si tratta di due elementi che la scorsa stagione hanno fatto bene nei rispettivi ruoli (terzino destro e centrocampista centrale), ma la volontà di Sinisa è quella di spostarli entrambi al centro della retroguardia.

E il Corriere dello Sport in edicola oggi va in questa direzione, spiegando come nelle prove tattiche di ieri a Pinzolo i due siano stati provati entrambi nel ruolo di difensore centrale. Certo, non basta un allenamento per dire che Mihajlovic ha deciso così, ma è sicuramente un indizio che sottolinea che, comunque vada a finire, il tecnico serbo vuole sperimentare sia Tomiyasu che Medel in una posizione diversa rispetto a quella dello scorso anno. Garantire a entrambi la possibilità di ricoprire quella posizione significherebbe anche non necessitare di un rinforzo dal mercato, ipotesi che a dirigenza sta seriamente prendendo in considerazione.