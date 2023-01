Prosegue l’asta delle maglie a sostegno di ADMO in memoria di Mihajlovic

C’è tempo fino alle 16 di sabato 28 gennaio per aggiudicarsi sulla piattaforma internazionale​ MATCH WORN SHIRT una delle maglie da gara indossate dai calciatori in occasione di #LazioBFC di Coppa Italia del 19 gennaio. Il ricavato dell’asta verrà devoluto all’ADMO-sezione Lazio, che a breve aprirà una nuova sede a Roma intitolata proprio a Mihajlovic per ricordare il suo grande coraggio nell’affrontare la malattia e il suo altruismo nell’aiutare gli altri pazienti.