Caso Juventus, a giugno la UEFA deciderà se escludere i bianconeri dalle coppe

Dopo la nuova stangata arrivata ieri sera con la penalizzazione di 10 punti, la Juventus dovrà fare i conti anche con la giustizia europea e la UEFA . Per l'organismo ci sono da chiarire i dettagli sulle plusvalenze e la manovra stipendi, senza dimenticare il caso Superlega. Sembra molto difficile vedere la Juventus su un palcoscenico europeo, almeno per il prossimo anno.

Calcio e Finanza cerca di fare chiarezza su quali possano essere gli scenari futuri. Una decisione definitiva dovrebbe arrivare a giugno. Infatti la UEFA sta svolgendo un'indagine parallela rispetto a quella della giustizia italiana. Quello che più interessa a Nyon è il fatto che, tramite le plusvalenze fittizie, il club bianconero abbia falsato il bilancio al fine di arrivare ad un accordo favorevole sul Fair Play Finanziario. La Juventus aveva già pagato la sanzione minima (3,5 milioni di euro), ma i conti fatti in modo corretto non avrebbero permesso al club di utilizzare questa scorciatoia. Così i bianconeri possono essere sanzionati per due motivi: per antisportività conclamata e irregolarità sul FPF. In entrambi i casi potrebbero essere esclusi dalle coppe europee.