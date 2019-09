Procede la preparazione in vista dell’impegno con il Brescia

Oggi lo staff di Sinisa Mihajlovic ha diretto una doppia seduta di allenamento in vista dell’impegno con il Brescia valido per la terza giornata di Serie A. Si sono riaggregati al gruppo Skorupski e Corbo, impegnati rispettivamente con la Polonia e l’Italia U-20. Danilo, fermo ai box per infortunio, continua le terapie. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna.