Primo gol in nazionale per Dominguez

Nelle larga vittoria dell’Argentina avvenuta per 6-1 ai danni dell’Ecuador c’è anche lo zampino di Nicolas Dominguez. Il centrocampista del Bologna, in prestito al Velez, alla terza presenza con la sua nazionale segna il suo primo gol con l’albiceleste. A Casteldebole avranno dunque un motivo per sorridere nonostante questa sosta abbia portato non pochi infortuni. La crescita del giovane centrocampista negli ultimi mesi è stata esponenziale, ragione per cui sembra sempre più probabile, o quantomeno desiderabile, un suo approdo a Bologna già a gennaio. Lo riporta Il Resto del Carlino.