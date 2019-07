Primi appuntamenti per Bologna 110

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Bologna ha comunicato che a partire dalla prossima settimana ci saranno i primi appuntamenti indetti per festeggiare e celebrare i 110 anni di storia del club. Lunedì alle 11 presso la sala stampa del centro tecnico N. Galli sarà presentato il libro “Bolognesi in 110 personaggi (+1)”, mentre mercoledì 24 alle 21,30 in piazza Verdi si terrà “Caro Bologna ti scrivo”, un tuffo nella storia del club attraverso la narrazione delle grandi penne che hanno raccontato le gesta dei rossoblù.