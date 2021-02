Primavera Tim Cup – Vince il Cagliari, Bologna eliminato

Oggi alle 12 la Primavera è stata impegnata a Cagliari per gli ottavi di finale di Primavera Tim Cup. Le due squadre arrivavano a questo match con morali differenti, i sardi erano reduci da due vittorie consecutive, mentre il Bologna veniva dalla sconfitta contro la Sampdoria.

Esce vincitore per 3-1 il Cagliari di mister Agostini ed approda ai quarti di finale di Primavera Tim Cup dove affronterà l‘Hellas Verona che, in contemporanea, ha battuto in trasferta la Roma con il risultato finale di 1-2. Le emozioni principali della gara sono arrivate tutte nella ripresa con i sardi che hanno trovato il vantaggio grazie a un rigore trasformato da Desogus al 53′. La risposta del Bologna arriva immediatamente con la conclusione precisa di Pagliuca al 56′. Nel finale, però, il Cagliari rompe l’equilibrio e trova il vantaggio prima con Contini, poi il tris con la sfortunata autorete di Arnolfoli. La corsa di Zauri e dei suoi ragazzi si ferma agli ottavi di finale.

IL TABELLINO DEL MATCH:

Cagliari: D’Aniello, Sulis, Michelotti, Boccia, Schirru, Iovu, Desogus, Kouda, Piroddi, Cavuoti, Masala. A disposizione: Ciocci, Fusco, Palomba, Cusumano, Felleca, Tahiri, Caddeo, Delpupo, Tramoni, Contini. All.: Agostini.

Bologna: Prisco, Arnolfoli, Annan, Cudini, Grieco, Milani, Cossalter, Roma, Pagliuca, Fabretti, Rocchi. A disposizione: Molla, Bagnolini, Pietrelli, Vergani, Viviani, Montebugnoli, Sigurpalsson, Farinelli, Rabbi, Cavina, Motolese. All.: Zauri.

Marcatori: 53′ rig Desogus (C); 56′ Pagliuca (B), 79′ Contini (C), 86′ aut. Arnolfoli (C).

Arbitro: Sig. Perri di Roma.