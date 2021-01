Primavera, subito vittoria a Empoli alla ripresa del campionato

Il Bologna primavera riparte con un successo. Dopo la sospensione del campionato, arrivata a fine ottobre, i ragazzi di Luciano Zauri hanno ripreso quest’oggi il campionato a Empoli, portando subito a casa i 3 punti.

La vittoria è arrivata per 2 reti a zero in favore dei rossoblù, con i gol di Vergani al ‘4 e di Rabbi al ’23. Pratica chiusa nel primo tempo, dunque, e raggiunta anche grazie alla solidità difensiva della squadra. Al 4’ giro d’orologio, un lancio di Montebugnoli indirizzato a Vergani viene spizzato da Belardinelli, proponendo Rocchi davanti all’estremo difensore toscano. Il tiro viene rimpallato, ma capita proprio sul destro di Vergani, il quale sigla la prima rete in maglia Bologna. Al 23’ in ripartenza, Vergani serve Rocchi, il quale è bravo ad accentrarsi e serve Rabbi al limite dell’area, cinico a scaricare un sinistro imprendibile per Pratelli. L’Empoli impensierisce poco Molla, e il Bologna è bravo a mantenere la porta inviolata, portando così a casa la prima vittoria alla ripresa. La prossima partita sarà sabato 30 gennaio ore 15, a Genova contro la Samp.



EMPOLI: Pratelli, Martini, Belardinelli, Fradella, Rizza, Sibidè (76’ Manfredi), Degli Innocenti(56’ Pezzola), Simic (56’ Fazzini), Baldanzi (81’ Bozhanaj), Lipari, Ekong (81’ Lombardi). All. Buscè

BOLOGNA: Molla, Arnofoli, Milani, Khailoti, Montebugnoli, Viviani (73’ Grieco), Farinelli (88’ Pietrelli R.), Roma, Rabbi (88’ Cossalter), Vergani (73’ Pagliuca), Rocchi (85’ Cudini). All. Zauri

Arbitro: Calzavara di Varese

Marcatori: 4’ Vergani, 23’ Rabbi