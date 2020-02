Primavera, sorteggiato il girone del Bologna al Torneo di Viareggio

Sono appena stati estratti i gironi del Torneo di Viareggio, aperto alle formazioni under 18. Il Bologna Primavera è stato inserito come testa di serie nel girone 1: insieme ai rossoblu ci sono Sassuolo, Carrarese e gli argentini del Newell’s Old Boys.

La competizione inizierà lunedì 16 marzo, e la finale sarà due settimane dopo. In quando campione uscente, il Bologna giocherà la gara inaugurale allo stadio Picco di La Spezia: il match verrà trasmesso in diretta su Rai Sport.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Questa mattina, presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio, si è svolta l’estrazione dei gironi della 72° edizione del Torneo di Viareggio. La manifestazione, organizzata dal Centro Giovani Calciatori, avrà inizio lunedì 16 marzo e finale fissata due settimane dopo, riservata a formazioni Under 18.

La Primavera di Emanuele Troise, testa di serie del Girone 1, è stata estratta insieme agli argentini dei Newell’s Old Boys, il Sassuolo e la Carrarese. In quanto campioni uscenti, i rossoblù giocheranno la gara inaugurale allo stadio Picco di La Spezia, la cui diretta sarà trasmessa su Rai Sport.

Prima del sorteggio, il presidente del Centro Giovani Calciatori, Alessandro Palagi, si è espresso in merito alla 72° edizione: “Il CGC ha messo in campo la sua resilienza, guardando sempre avanti. La storia del Viareggio è incredibile, immensa: è nato due anni prima del Festival di Sanremo, quindi la dice lunga su ciò che ha passato in questo tempo. Nonostante abbia 72 anni, è più giovane di prima, siccome sarà dedicato agli Under 18 perché questa è la volontà della Federazione, del Settore Tecnico delle Nazionali, in quanto – a livello europeo – esistono già squadre di questo tipo. Anche in questo caso, noi ci siamo messi a disposizione per anticipare i tempi e iniziare questo tipo di attività. Collegandomi a ciò, anticipo che il giocatore che farà il giuramento sarà Claudio Marchisio, in quanto nato nel Settore Giovanile e diventato campione””.