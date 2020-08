Primavera – Gilardino prima scelta, ma serve tempo

Alberto Gilardino è la prima scelta del Bologna per il ruolo di allenatore della Primavera. L’ex attaccante rossoblù ha già rifiutato un possibile ritorno alla Pro Vercelli, ma non ha ancora detto sì alla proposta del Bologna. Che ha deciso di aspettare: il Corriere di Bologna in edicola oggi spiega infatti come i rossoblù abbiano acconsentito a Gilardino di prendersi alcune ore di riflessione prima di comunicare la sua decisione.

Nel frattempo la dirigenza del Bologna sonda diverse alternative: da Luca Vigiani a Bernardo Corradi, passando per Luciano Zauri. L’idea, però, è quella di puntare tutto su Gilardino prima di spostarsi eventualmente su altri nomi. Il Gila infatti non è ancora convinto di accettare la proposta rossoblù perchè in ballo c’è anche l’offerta della Juventus, che gli ha chiesto di guidare l’Under 23 che anche nella prossima stagione prenderà parte al campionato di Serie C. Per questo l’ex bomber del Bologna è indeciso, ma nelle prossime ore i rossoblù pretendono una risposta, qualunque essa sia.