Primavera, domani pomeriggio in Coppa Italia contro la Juventus

Non solo Prima Squadra, ma anche la Primavera. Il Bologna affronterà infatti domani pomeriggio la Juventus, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Dopo aver sconfitto il Livorno ed il Sassuolo, la squadra di Troise si è guadagnata la sfida contro i bianconeri teste di serie.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 16 allo Juventus Training Center di Vinovo (Torino). Il match sarà trasmesso in diretta su Sportitalia (canale 60).

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Incassato il K.O. in casa dall’Atalanta, la Primavera di Emanuele Troise torna in campo domani, alle 16, allo “Juventus Training Center” di Vinovo (To) contro la formazione bianconera di Lamberto Zauli, nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra l’altro, le due compagini si affronteranno, sullo stesso terreno di gioco, anche sabato prossimo, nell’ultima giornata di campionato prima della sosta natalizia.

Nel loro percorso in Coppa Italia i rossoblù hanno conquistato il pass con il Livorno – battuto 5-2 in Toscana con le reti di Juwara (2), Stanzani, Grieco e Rocchi – e con il Sassuolo, sconfitto nella bella rimonta, da 0-2 a 3-2, firmata da Uhunamure e Cangiano (2).

I piemontesi, invece, scendono in campo nel torneo per la prima volta e rispetto ai rossoblù arrivano alla sfida con tre punti in più in classifica in campionato e reduci dal pareggio a reti bianche di Roma, contro i giallorossi.

La vincente tra Bologna e Juventus incontrerà, il 29 gennaio, ai quarti di finale, la Cremonese, che martedì 10 dicembre ha avuto la meglio sul Chievo, dopo aver battuto Parma e Salernitana.

La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia”.