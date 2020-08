Primavera, da lunedì di nuovo al lavoro

Luciano Zauri è pronto a guidare la Primavera del Bologna. Così come la prima squadra anche i giovani rossoblù si ritroveranno lunedì 24 agosto per riprendere le attività, sotto il comando dell’ex difensore della Lazio. I tamponi per verificare un’eventuale positività al Coronavirus, invece, sono già iniziati.

Molto importante per Zauri sarà la sinergia con Sinisa Mihajlovic. Già la scorsa stagione infatti diversi giovani rossoblù della Primavera hanno fatti esordio nella prima squadra guidata dal tecnico serbo, anche con una certa stabilità: pensiamo a Musa Juwara, addirittura decisivo con un gol a San Siro contro l’Inter, o ancora ad Andri Fannar Baldursson, che in mediana ha dimostrato di avere personalità e talento, oppure a Gianmarco Cangiano, baby attaccante che a sprazzi ha fatto vedere di che pasta è fatto. Insomma, carne al fuoco ce n’è e anche tanta, spetta ora ai due tecnici collaborare per tirare fuori il meglio da ogni ragazzo.