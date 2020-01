Primavera, Bologna a Napoli

Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, il Bologna Primavera deve guardare avanti. Domani la squadra di Troise sarà infatti impegnata a Napoli, precisamente presso il Comunale Ianniello di Frattamaggiore. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 13. La gara verrà trasmessa in diretta sul canale Sportitalia Solo Calcio.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Dopo la seconda sconfitta stagionale tra le mura amiche del Biavati, per mano di una Fiorentina che sul difficile campo di Corticella ha avuto la meglio per 0-1, i rossoblù tornano di scena domani contro il Napoli, per la seconda giornata del girone di ritorno.

L’appuntamento è alle ore 13, presso il Comunale Ianniello di Frattamaggiore (NA), per una sfida che si preannuncia più che mai tesa vista la situazione di classifica delle due squadre. Il Napoli, infatti, si trova ora al penultimo posto con dodici punti all’attivo, mentre i rossoblù stazionano due posizioni più avanti a sedici punti. Il Bologna, di fatto, è in piena zona playout, ma con una classifica così corta una piccola serie di successi potrebbe far cambiare la stagione velocissimamente.

Per i nostri ragazzi in panchina ci sarà come sempre Emanuele Troise, nato a Napoli e cresciuto nel vivaio azzurro. Con i partenopei ha giocato dal 1998 al 2003, prima di trasferirsi proprio sotto le Due Torri, in cui ha militato solamente nella stagione 2003-2004 prima di tornarci come allenatore del Settore Giovanile rossoblù.

Di contro il Napoli si presenterà con il nuovo allenatore Giuseppe Angelini, che è subentrato lo scorso 22 gennaio a Roberto Baronio, riuscendo a vincere al suo esordio contro il Torino nella scorsa giornata grazie alla doppietta del capocannoniere azzurro Vrikkis.

I rossoblù hanno il compito di tornare a un successo che manca dallo scorso 30 novembre o di riuscire a conquistare i primi punti in trasferta, in uno scontro diretto che potrebbe essere uno spartiacque per la stagione delle due squadre.

La partita verrà trasmessa in diretta sul canale Sportitalia Solo Calcio”.