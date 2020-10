Primavera beffata nel finale, vince la Spal 1-2

Dopo la sosta per le nazionali, riparte il campionato di Primavera 1 e il Bologna è sceso in campo contro la Spal. Il match delle 15, valido per la 4ª giornata di campionato, si è svolto al centro sportivo Biavati. I rossoblù di Zauri nel turno precedente avevano pareggiato 3-3 contro la Lazio, mentre la Spal veniva dal pareggio per 2-2 contro il Torino. Entrambe le squadre avevano raccolto 5 punti in campionato.

Inizia meglio la Spal, ma è il Bologna a portarsi in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Ruffo Luci al minuto 15′. Il capitano del Bologna porta in vantaggio i suoi e trova il 5° centro in campionato. Le squadre continuano a creare, ma il primo tempo termina con il vantaggio di misura dei rossoblù. Tante occasioni anche nel secondo tempo, entrambe le squadre cercano il gol e alla fine è la Spal a trovarlo. Al minuto 80′ una grande azione di Seck, in area rossoblù, permette a Cuellar di portare il risultato nuovamente in parità. Quando ormai il pareggio sembrava il risultato finale, il colpo di testa di Moro al 93′ regala i 3 punti agli ospiti che si aggiudicano il derby.

IL TABELLINO DI BOLOGNA-SPAL

Marcatori: 15′ Ruffo Luci rig. (B), 80′ Cuellar (S), 90+3′ Moro (S)

Bologna: Prisco, Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Farinelli, Khailoti, Roma (46′ Viviani), Ruffo Luci (85′ Pietrelli R.), Pagliuca, Rabbi (85′ Di Dio), Rocchi (79′ Fabretti).

A disp: Bagnolini, Cavina, Motolese, Viviani, Grieco, Pietrelli A., Pietrelli R., Cossalter, Paananen, Di Dio, Fabretti, Sigurpalsson. All. L. Zauri

SPAL: Galeotti, Iskra Jakub, Yabre (58′ Alcides), Peda, Owolabi, Zanchetta, Attys (88′ Semprini), Teyou (35′ Cuellar), Moro, Seck, Piht (58′ Ellertsson).

A disp: Rigon, Alcides, Raitanen, Csinger, Simonetta, Borsoi, Ellertsson, Mamas, Semprini, Colyn, Pinotti, Cuellar. All. G. Scurto

Ammoniti: 11′ Pagliuca (B), 12′ Roma (B), 35′ Zanchetta (S), 41′ Yabre (S), 59′ Ruffo Luci (B)

Espulsi:

Arbitro: Ruben da Torre del Greco