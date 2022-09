Primavera: altra vittoria, battuta l’Udinese 1-0

I rossoblù hanno battuto in casa al Galli di Casteldebole l'Udinese grazie ad una splendida marcature nel primo tempo di Panaanen. Il finlandese ha disegnato una straordinaria parabola a giro di mancino imparabile per il portiere friulano. Il successo porta il Bologna in testa con 10 punti assieme a Juventus e Fiorentina, in attesa del match del Torino che, vincendo, salirebbe a 12.