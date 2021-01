Prandelli: “Partita insidiosa, ma sono contento. Bologna squadra pericolosa”

Al termine del pareggio per 0-0 tra Fiorentina e Bologna è intervenuto Cesare Prandelli ai microfoni di Solo Calcio per dare un suo commento al match. Ecco le sue parole:

“È stata una partita insidiosa, ma sono contento della prestazione. Giocavamo contro una squadra pericolosa in ripartenza che non dava punti di riferimento. Qualche occasione l’abbiamo avuta e negli ultimi venti minuti si poteva fare di più. Oggi abbiamo dato comunque continuità dopo la partita contro la Juventus, anche se non abbiamo vinto”.