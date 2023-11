Pradè: “Eravamo stanchi, il Bologna ha avuto dieci giorni per preparare la partita”

Si prende i tre punti con legittima soddisfazione il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. Il terzo impegno in sette giorni ha portato stanchezza alla viola che era reduce dalla trasferta in Serbia di giovedì e ha avuto solo due giorni per preparare la partita. Per il dirigente il match aveva tutte le insidie del caso, con il Bologna che ha potuto preparare la partita per tutta la settimana: