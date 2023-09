Possesso e precisione: il Bologna di Motta è di stampo europeo. I dati

Lo dicono le statistiche. Certo, tre giornate sono poche per avere tendenze sul lungo periodo, ma oggi la squadra di Motta è ai vertici in Italia e in Europa su alcuni dati statistici importanti. In campionato i rossoblù sono terzi per possesso palla con una media di 33'35", dietro solo a Fiorentina con 34'26" e Napoli con 34'32", ma non si tratta di un dato sterile e fine a se stesso, infatti sono ben 43 i tiri in porta dopo tre giornate con il settimo posto in Serie A e con ben 18 tiri in più rispetto alla Fiorentina, e comunque con dati migliori anche di Milan, Lazio e Juve. In ambito europeo, invece, il Bologna è undicesimo nei maggiori cinque campionati per accuratezza dei passaggi. I rossoblù hanno una precisione dell'88,9% (dati Cies), al pari del Napoli, e dietro solo alle big europee come Psg, City (92 e 91%), Barcellona, Arsenal e Real Madrid con il 90%, Brighton, Chelsea, Milan, Bayern e Inter con l'89%.