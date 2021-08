Pordenone-Bologna 2-4, esordio senza gol per Arnautovic

Per i rossoblù a segno De Silvestri, Dominguez, Vignato e Santander

Si chiude con un pirotecnico 4-2 per il Bologna l'amichevole andata in scena questa sera a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone .

Per la squadra di Mihajlovic a segno De Silvestri, Dominguez, Vignato e Santander. Un tempo in campo per Arnautovic.