Poli: “Spero che i rossoblu battano la Juve. Su Orsolini dico..”

Intervistato dal Resto del Carlino, Fabio Poli parla della sfida tra i rossoblu e la Juventus.

Nelle sue parole un grande incoraggiamento verso i rossoblu ed un pensiero riguardo Orsolini e la sua particolare situazione di mercato: “Bologna-Juventus come finisce? Vedo una coda di campionato all’insegna della massima imprevedibilità: vale anche per la partita del Dall’Ara. Di sicuro non amo la Juve e se mi chiedete un pronostico dico che spero che il Bologna faccia uno sghetto”.

“Cosa penso di Orsolini? Credo che sia un grande giocatore ma debba migliorare ancora tanto. Gli consiglio di restare il più possibile al fianco di Mihaijlovic, non è un caso se molti grandi giocatori sono migliorati proprio grazie al suo supporto”.

Fonte: TMW