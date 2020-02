Poli: “Perdere sarebbe stata una beffa”

C’è soddisfazione per aver trovato il pareggio contro l’Udinese allo scadere dopo una settimana complicata, fatta di assenze, infortuni e squalifiche. Il capitano Andrea Poli ha espresso il suo punto di vista in mixed zone.

“Abbiamo giocato una partita attenta in cui abbiamo sofferto poco, arrivata al termine di una settimana difficile. Perdere questa gara sarebbe stata una beffa: abbiamo fatto noi la partita con più possesso palla e più tiri in porta dell’Udinese. Abbiamo preso un gol da calcio piazzato ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci succede spesso di fare punti in rimonta, vuol dire che non mollare mai fa parte del nostro DNA e continueremo a farlo. Abbiamo giocato da squadra matura con una precisa mentalità e faccio i complimenti a tutti, soprattutto ai più giovani. Baldursson si è fatto trovare pronto: ci ha dato una mano in questa gara complicata”.

Fonte: Bolognafc