Poli: “Mi rimetto in gioco. Bologna? Non mi sentivo più importante”

Riparte dalla Serie B a Modena la carriera di Andrea Poli . Il mediano aveva lasciato il Bologna nell'estate 2021 per sposare la causa turca dell'Antalyaspor , ma c'è stata una storia di arretrati non pagati e chiusura del contratto ad agosto, mentre ieri è arrivata l'ufficialità del suo ritorno in Emilia, nella fattispecie con la maglia dei canarini.

Poli si rimette dunque in gioco nella neo promossa squadra emiliana, sperando di tornare a essere importante: "Voglio rimettermi in gioco con entusiasmo e amore per il calcio - le sue prime parole - Torno in Italia dopo Bologna, in cui la mia ultima stagione è stata condizionata da un infortunio al perone da cui sono rientrato ma con minor minutaggio. Può accadere nel calcio ma per come sono fatto io devo sentirmi importante dentro a un club e al Bologna non era più così".