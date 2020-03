Pochesci: “La Lazio col Bfc ha avuto il braccino corto”

Per Sandro Pochesci, ex giocatore del Sassuolo ed ex allenatore della Ternana, la Lazio può vincere lo Scudetto, a patto che non gli venga il braccino.

Per il tecnico i biancocelesti non sarebbero stati convincenti nel secondo tempo contro il Bologna: “La Lazio è davanti con merito, di solito quando ci sono due litiganti gode il terzo – ha affermato a Tmw – Zitta zitta la Lazio può vincere lo Scudetto, ma non vorrei gli venisse il braccino corto come ho visto nel secondo tempo contro il Bologna. Deve continuare a giocare senza guarda il cronometro, ma un conto è scendere in campo liberi di testa e un altro avere le pressioni del primo posto”.