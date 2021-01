Poche emozioni al Franchi: Fiorentina-Bologna è 0-0

Quarto risultato utile consecutivo per il Bologna e quarto pareggio. I rossoblù di Mihajlovic hanno mantenuto la porta inviolata al Franchi con uno zero a zero abbastanza noioso ma che ha fatto preferire gli ospiti al cospetto di una Fiorentina che ha chiuso con zero tiri in porta. Bologna a quota 16 in classifica.

