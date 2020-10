Playoff Serie A, il piano

Dopo il caos scattato per Juventus-Napoli, la Serie A corre ai ripari per cercare una soluzione per concludere il campionato. Nessuno si aspettava di affrontare la primi crisi dopo solo 3 giornate di campionato, ma il lato positivo è che si dispone di più tempo per affrontare la situazione e individuare una o più soluzioni. Dal Pino ha rassicurato Spadafora che i piani B e C sono già allo studio all’interno della Lega. L’ipotesi playoff non è gradita da alcuni club che non vogliono nemmeno prenderli in considerazione. Negli uffici della Lega si sta ragionando su una serie di linee guida e successivamente si allargherà il quadro alle società.

