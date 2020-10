Playoff, il piano B della Lega Serie A

Il piano B richiesto da Spadafora, la Lega Serie A ce l’ha pronto. Qualora si verificassero condizioni disperate si attuerebbero i playoff. La Figc è favorevole. L’obiettivo è chiaramente quello di terminare il campionato e, secondo Dal Pino e De Siervo, se tutte le squadre rispettano in maniera rigida il protocollo, è possibile concluderlo. In più, a breve, è previsto l’implemento del protocollo medico con test antigenici che danno la possibilità di individuare i positivi il giorno stesso delle gare. Quest’anno difficilmente gli Europei saranno nuovamente rimandati, per questo è necessario terminare la Serie A entro fine maggio.

Il modello studiato per i playoff, da attuare dopo il girone d’andata, prevede che le prime 12 classificate vengano divise i 2 raggruppamenti. Queste 12 squadre devono giocare match di andata e ritorno per un totale di 10 partite. Alla fine dei 2 gruppi, le prime 2 di ogni girone accederebbero alle semifinali scudetto e poi alla finale. Chiaramente è prevista anche una formula per i playout con gironi che decreterebbero le retrocesse.

Fonte: Stadio