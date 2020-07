Pioli: “Bologna? Mihajlovic sta facendo un capolavoro”

Sfida tra doppi ex domani a San Siro tra Milan e Bologna. Mihajlovic è stato sulla panchina rossonera e Pioli detiene ancora il record di punti con i famosi 51 ottenuti con il Bologna di Ramirez, Diamanti e Di Vaio. Il tecnico rossonero però chiede spazio ai rossoblù nella lotta per l’Europa League che vede il Sassuolo in grande rimonta. Le sue parole:

“Mihajlovic sta facendo un capolavoro con il Bologna – ha affermato in conferenza – Giocano sempre per vincere e sappiamo che proveranno a metterci in difficoltà, ma noi dovremo essere bravi a portare a casa i tre punti. Io e Sinisa abbiamo praticamente lavorato nelle stesse squadre e lui tira sempre fuori il massimo dai suoi giocatori”.