Pincherle: “Pareggio interno per la Primavera. Skov Olsen? Credo in lui”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Luca Pincherle che ha raccontato il pari maturato a Casteldebole tra il Bologna Primavera e il Torino, ma anche del Bologna prima squadra:

“Oggi alle 15 a Casteldebole è sceso in campo il Bologna contro il Torino e ha pareggiato 1-1. La squadra di Zauri aveva sbloccato il risultato con uno splendido tiro a giro di Pagliuca, ma poi i granata l’hanno pareggiata dieci minuti dopo. In generale è stata una partita equilibrata con un ritmo decisamente intenso, fino all’espulsione di Pagliuca che dopo un fallo di Farinelli ha allontanato il pallone finendo per colpire l’arbitro che lo ha espulso, decisione che sembra eccessiva”.