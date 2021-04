Peterson: “Djordjevic non ha bisogno di consigli. Pajola? Mi ricorda D’Antoni”

L'ex coach della Virtus , Dan Peterson è stato intervistato dal Resto del Carlino per fare il punto sulla Segafredo in vista del impegno in Eurocup contro Kazan . Ecco le sue parole:

"Consigli da dare a Djordjevic? Lui non ha bisogno di suggerimenti. Stiamo parlando di uno che è stato campione come giocatore e che è rimasto tale come allenatore. Ha un ottimo feeling con i suoi ragazzi, sa cosa fare prima di ogni partita perché è bravissimo a leggere le gare. Ha vinto medaglie olimpiche, mondiali, europee. Poi ha coraggio perché con Trieste ha avuto la forza di lasciar fuori Markovic, Teodosic, Belinelli e Hunter. Ha impostato la squadra per arrivare alla fine a un organico di 12 elementi. Non tutti i grandi giocatori diventano grandi allenatori, lo diventi se hai la pazienza di aspettare".