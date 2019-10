Per Tomiyasu confermato uno stop di 30-40 giorni

Giornata di rientri a Casteldebole per la seduta odierna con Svanberg e Skov Olsen che riprendono ad allenarsi con i compagni dopo gli impegni con le rispettive nazionali Under-21. Per i rossoblù quest’oggi hanno svolto lavoro atletico e tattico. Destro e Medel nel frattempo continuano le terapie per il recupero.

Rientra anche Takehiro Tomiyasu e oggi per lui ci sono stati i testi clinici dopo l’infortunio subito con il Giappone. E’ stata evidenziata una lesione di secondo grado del bicipite femorale, il difensore dovrà fermarsi per 30-40 giorni. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna.