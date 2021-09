Pelliconi Top Partner del Bologna per la stagione 2021-2022

Nuovo partner per il Bologna

Il Bologna Fc 1909 e Pelliconi , azienda specializzata nella produzione di tappi a corona e leader mondiale nel settore delle chiusure in metallo, alluminio e plastica per l’industria del food&beverage, annunciano di aver raggiunto un accordo di partnership per la stagione 2021-2022: Pelliconi diventa da oggi Top Partner del Bologna, lo ha comunicato il club rossoblù.

“La locuzione latina mens sana in corpore sano è di estrema attualità e valida anche in azienda dove passiamo gran parte del nostro tempo”, dichiara l’Amministratore Delegato di Pelliconi Marco Checchi. “Pelliconi cerca sempre di coinvolgere i dipendenti in attività culturali e sportive, avendo la convinzione che questo aiuti il raggiungimento di un benessere generale che permetta di affrontare meglio le sfide personali e aziendali. Questi valori che sono per noi di vitale importanza, li abbiamo ritrovati tutti nella visione del Bologna Fc, è stato quindi facile avviare un dialogo costruttivo che si svilupperà anche nei prossimi anni”.